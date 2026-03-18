俳優の内堀太郎（うちぼり・たろう＝４２）が、芸能事務所「エヴァーグリーン・エンタテイメント」に所属したことが１８日、分かった。内堀は放送中の日本テレビ系ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（水曜、後１０・００）で主人公の先輩小説家役で出演している。

内堀は１９８３年生まれ＆福岡県出身の４２歳。２０１２年に映画「オチキ」に出演し、これまで映像を中心に活動してきた。フリーランスで活動してきたが、事務所に所属する形となって「こうして交流の輪を広げることができたこと、うれしく思っています。これまで出来なかったことを含め、いろいろなことに挑戦していきたいと思っています。皆様のお目に触れることができるように努めてまいります」とさらなる活躍を誓った

ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」の監督＆脚本を務める今泉力哉監督は「内堀さんは俳優としての魅力というよりも、人が、その人柄が好き」と信頼を語り、「嘘がなくて、ちゃんとめんどくささもあって、自分と似た部分もきっとあって。そんな内堀さんの今後の活躍を楽しみにしています」と期待を寄せた。