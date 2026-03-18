YouTube登録者数130万超美女・きりたんぽ、透明感ショートボブにヘアカット報告「可愛さが限界突破」「美少女感がすごい」の声
【モデルプレス＝2026/03/18】YouTuberのきりたんぽが3月16日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、注目を集めている。
【写真】登録者数130万超美女YouTuber「可愛さが限界突破」ショートヘアに劇的イメチェン
きりたんぽは「髪の毛切りました〜」と報告し、屋外でのショットを投稿。肩のラインまであった髪をバッサリとカットし、透明感のあるカラーのショートボブへとヘアチェンジした姿を披露した。総柄のパーカーにデニムを合わせたカジュアルな装いで、弾けるような笑顔を見せている。
この投稿に「ショートも似合いすぎ」「可愛さが限界突破してる」「新しい髪色も素敵」「真似したくなるスタイル」「ロングもショートも大好き」「美少女感がすごい」といった反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】登録者数130万超美女YouTuber「可愛さが限界突破」ショートヘアに劇的イメチェン
◆きりたんぽ、ショートヘア姿を公開
きりたんぽは「髪の毛切りました〜」と報告し、屋外でのショットを投稿。肩のラインまであった髪をバッサリとカットし、透明感のあるカラーのショートボブへとヘアチェンジした姿を披露した。総柄のパーカーにデニムを合わせたカジュアルな装いで、弾けるような笑顔を見せている。
◆きりたんぽの投稿に反響
この投稿に「ショートも似合いすぎ」「可愛さが限界突破してる」「新しい髪色も素敵」「真似したくなるスタイル」「ロングもショートも大好き」「美少女感がすごい」といった反響が集まっている。（modelpress編集部）
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