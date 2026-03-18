歌手のＧＡＣＫＴが１８日、都内で「ＰＯＰＯＰＯサービス発表会」に出席した。

スマートフォン用のテレビ電話アプリ「ＰＯＰＯＰＯ」のイベント。メタバース上に自身のアバターが映し出される形で進められる新しい会話システムの取締役に就任したＧＡＣＫＴは「ボクら、クリエイターだったり表現をする場としても良いコミュニティーを作れる場だとも思っている。いろんな活用の方法があると思うので是非多くの方に試していただきたいなと思います」とアピールしていた。

キャッチコピーは「カメラのいらないテレビ電話」。メタバース上で大勢に向けての配信を行うこともできることから、自身がファンとして話してみたい人を問われると「声優の方たちが大好き」と告白。「アニメの声優の方たちが集まってその中で会話をするのが好き」と明かした。

具体的な名前については「挙げたらキリがない。有名どころは抑えてるし、昔の大御所と言われる方も大好き」と熱弁。以前から大の「ガンダム」好きで、最近も「鬼滅の刃」をチェックするなど無類のアニメ好きであることから「アニメの中にいる第一線の方と集まったら面白いなと思う」としつつ、実現したときを想像すると「緊張して話せないと思いますね」と笑っていた。