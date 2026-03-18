第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の開会式リハーサルが１８日、行われた。

第３日第１試合で花咲徳栄（埼玉）と対戦する東洋大姫路（兵庫）の岡田龍生監督（６４）は初戦へ向けて抱負を語った。

両校は２００３年のセンバツ準々決勝で対戦。延長１５回、２―２で引き分け。再試合も延長１０回、６―５でサヨナラ決着（東洋大姫路の勝ち）と話題を呼んだ。２３年ぶりの再戦に岡田監督は「（当時）僕は、いちＯＢとして母校を応援していただけ。（当時から花咲徳栄監督の）岩井先生とも初めて試合をさせてもらう」と平常心で臨む。

「甲子園は彼らの発表会だと思う。彼らがチャンスをつかんだので。結果を気にして、思い切りプレーできないのはどうかなと思うので、結果はどうあれ、思い切ってやれる状況にしてあげたい」と、選手を思いやった。

自身の経験もある。「緊張するのは当たり前。第１試合の先攻で、きれいな（グラウンド状態の）打席に立った覚えがある。自分で何しているのか分からない感覚があったので、それはあると思う。その中でどうするのか？いらんことを考えずに、１球目からフルスイングさせたい」と、助言する考えを示した。

先週末の甲子園練習に続き、この日は入場行進をした松本太翔主将（３年）は「もう一度、甲子園のすごさを再認識しました。打撃力も上がっているし、自身を持って試合に出られます。あとは秋から課題にしていきた対応力です」と、試合のポイントを挙げた。