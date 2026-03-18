アニメ「おしりかじり虫」の声などで知られる声優・金田朋子（５２）の衣装ショットに、称賛の声が集まっている。

１８日までにインスタグラムで「コネクト最終回オフショット！」とつづり、袖口がふんわり広がったブラウスにブラウンのサロペットを合わせた衣装姿でのオフショット複数枚を公開。頭には赤いりぼんが結ばれている。

「素敵な衣装と素敵なメイクで１年間コネクトを支えてくださった大好きなお二人です！このお二人がいらっしゃってくださったおかげで本当に楽しくお仕事させていただきました！素敵な衣装も毎回本当にありがとうございました！感謝ですやっぱり最終回はくるものがあります 泣いて目が腫れててすみません！」と続けた。

この投稿にファンからは「なんつー可愛さや」「なんか若返った？？」「お衣装お似合い かわいいー！」「めっちゃかわゆ」といった声が寄せられている。

金田は俳優の森渉（４３）と２０１３年に結婚。金田は１７年６月に４４歳で長女・千笑（ちえ）ちゃんを出産したが、２４年７月２０日に離婚を公表した。その後のテレビ番組では離婚後も森のトレーニングに金田が付き添い、週末は親子３人で仲良く過ごしている様子が紹介されていた。