ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「これ、俺の結婚相手の条件だから！」義兄のメモがヤバすぎた…義母… 「これ、俺の結婚相手の条件だから！」義兄のメモがヤバすぎた…義母と同居OKでバリキャリ女性が希望!? 「これ、俺の結婚相手の条件だから！」義兄のメモがヤバすぎた…義母と同居OKでバリキャリ女性が希望!? 2026年3月18日 13時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 突然家に来て、唯子さんに「結婚相手の条件」を提示してきた義兄。子どものためにも、できるだけ若い女性がいいらしく…。また正社員であれば家事育児はできなくていいそうで…。家のことは義兄がするのかと思えば、まさかの義母頼み。全ての発言にドン引きしてしまいますね…。＞＞【まんが】義兄のトンデモ結婚条件 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 夫の留守を狙って帰ると…自宅からありえない声が！【夫にもう１つの家庭が？ Vol.26】 会社にきてもボーッとしてるだけ…唯一やったことと言えば…【うちの夫は自称起業家！ Vol.62】 「仕事は手抜きしてない？」部下の暴露で追い込まれる！【うちの夫は自称起業家！ Vol.61】