カシオ計算機が、同社電卓の最上位モデル「S100」シリーズに日本の伝統工芸である漆塗りを施した特別モデル『S100X-JC1-U』を4月9日に発売することを発表した。世界限定650台の生産で、価格は99,000円（税込）。

【画像あり】職人が仕上げた漆塗りが分かる商品外観

本製品は、フラッグシップ電卓「S100X」をベースに、老舗越前漆器メーカー・山久漆工の熟練塗師が一台ずつ手作業で漆の塗装を施したモデルとなる。福井県鯖江市の工房で一点ずつ仕上げられるボディには、天然漆100%の素材を使用。漆の木から採取した天然の樹液を濾過し、不純物を取り除いた生漆を原料としている。

仕上げには漆塗りの技法のひとつ「溜塗（ためぬり）」を採用。赤色の下地に半透明な飴色の漆を重ねることで、深みのある赤茶色やえんじ色を生み出している。漆塗りの工程や乾燥を経て山形カシオで組み立てを行い、1カ月以上の製造期間をかけて仕上げられる。

ベースとなる「S100」シリーズは、カシオの電卓で唯一の国内生産モデルだ。精密加工されたアルミニウム合金のボディを採用し、液晶は低反射・高コントラストで、さまざまな光源下でも数字が鮮明に表示される。液晶の文字色には万年筆のインクをイメージした紺色が用いられている。

パッケージも特別仕様となっており、芯材を用いた堅牢な箱に深みのある黒地と伝統的な金模様をあしらったデザインを採用した。カシオのロゴには金箔押しが施されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）