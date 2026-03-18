【レポート】なにわ男子が『スーパー・ニンテンドー・ワールド』5周年をお祝い！「なんと、なにわ男子もデビューして5周年なんですよ」

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なにわ男子が、3月18日にユニバーサル・スタジオ・ジャパンにてエリア開業5周年を迎えた『スーパー・ニンテンドー・ワールド』のアニバーサリーセレモニーに登場。マリオとルイージ、ピーチ姫やヨッシー、キノピオ、そして特別招待ゲストとともに、5周年を超元気にお祝いした。

■なにわ男子全員で“マリオポーズ”を披露

アニバーサリー・セレモニーは、5周年を迎えた『スーパー・ニンテンドー・ワールド』で、なにわ男子が大人気のアトラクションやアクティビティに挑戦するシーンからスタート。まるでマリオやルイージのように、全身を使ってアクティビティに挑戦し、みんなで力をあわせて超元気にクリアしていく様子が、セレモニー会場の特設モニターに映し出された。

大人気アトラクション「マリオカート ～クッパの挑戦状～」を体験した藤原丈一郎と大橋和也、「あつめろ！ ボムへい・バラバラパズル」で大はしゃぎする高橋恭平、大西流星、長尾謙社、「そろえろ！ ドッスン・フリップパネル」にふたりで息を合わせてチャレンジする道枝駿佑と西畑大吾が、からだ全身を使ったアソビ体験を満喫。

特設モニターには、アソビ体験で“一致団結”したなにわ男子メンバーが、「土管」を抜けて「スーパースター・プラザ」に集合するライブ映像が。特別招待ゲストから大歓声があがるなか、スターを散りばめた巨大なスペシャルケーキをはじめ、マリオのゲームでおなじみの“無敵”アイテム「スーパースター」がテーマの「5周年アニバーサリー・デコレーション」で飾られた「スーパースター・プラザ」に、マリオやルイージたち、そしてメンバー7人が全員到着した。

セレモニーでは、エリア開業5周年について、「スーパー・ニンテンドー・ワールドが5年経つってことですよね！ なんと、なにわ男子もデビューして5周年なんですよ、ありがとうございます！ そんな同い年の場所で、なにわ男子全員揃って、この場に立てていることがすごく嬉しいです」（大橋）、「この場所に来ると、なんといってもマリオのゲームの世界に飛び込んだかのような、すごいワクワクがあります!! ゲームをしている人はもちろん、それを見守ってる人、応援している人も一緒になって、“一致団結”して楽しめる1年にしていただきたいなと思います」（大西）、「あちらに見えるケーキもそうなんですけど、スーパースターがたくさんいるので、皆さんにもぜひあの”無敵”状態を体験していただきたいです。一度だけじゃなく何度も来て、いろいろな発見をたくさん楽しんでほしいです」（藤原）と、それぞれの想いを語った。

続いてメンバーは、お祝いに駆け付けたクルーたちと“一致団結”してリボンを引き、大きなアニバーサリーボックスを全員で開封。ボックスからスター形のコンフェティ（紙吹雪）が吹き出し、青空に舞い上がった。さらに、メンバーは息ピッタリに「We are all STARS！ 無敵の1年スタート！」と声を合わせて“マリオポーズ”を披露し、エリア開業5周年を超元気に祝った。最後に、大橋は「スーパー・ニンテンドー・ワールドの5周年、“一致団結”して“みんなで無敵”な1年を楽しんでください！ そして、僕たちなにわ男子も5周年なので、“一致団結”して“無敵”状態で頑張りますので、応援よろしくお願いします！」と語った。

■なにわ男子 コメント

■関連リンク

『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の詳細はこちら

https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/areas/super-nintendo-world

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https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0011