King ＆ Prince公式Xで、永瀬と吉川愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』（3月27日公開）の完成披露試写会オフショットが公開された。

【写真】永瀬廉が黒髪にブルーの羽織袴でキリリとほほ笑む『鬼の花嫁』オフショット①②

■伊藤健太郎の隣でピースする永瀬のツーショットも公開

公開されたオフショットで、永瀬は長めの黒い前髪を分けたヘアスタイルで青色の羽織をまとい、左右の手のひらを縦に連ねるポーズ。飾ってある提灯に身体を寄せるように傾け、穏やかに微笑んでいる。

投稿には「改めてこの作品の公開が待ち遠しくなる日になりました」というメッセージも添えられている。

コメント欄には「和装がお似合いです」「品があって美しい」「息をのむほど綺麗」「ポーズがお茶目」「公開が待ち遠しい！」などといった声が続々と到着。

また映画公式Instagramでは、永瀬・吉川・伊藤健太郎・片岡凜といったキャストと池田千尋監督が和装で並ぶ集合ショットや、伊藤の隣で永瀬がピースするツーショットなど、完成披露試写会の写真が計9点公開されている。

■お茶目なポーズを披露した完成披露試写会オフショット

■『鬼の花嫁』完成披露試写会ショット