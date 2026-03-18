18日14時現在の日経平均株価は前日比1454.45円（2.71％）高の5万5154.84円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1480、値下がりは90、変わらずは16と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を375.70円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が166.86円、東エレク <8035>が126.35円、ファストリ <9983>が83.43円、信越化 <4063>が45.29円と続く。



マイナス寄与度は29.98円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が5.85円、コナミＧ <9766>が4.85円、イビデン <4062>が4.68円、レーザーテク <6920>が3.21円と続いている。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は海運で、以下、石油・石炭、電気・ガス、卸売、非鉄金属、証券・商品と続いている。



※14時0分10秒時点



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