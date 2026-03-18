杏、36歳で海外移住＆ドラマ撮影で家族でフィンランド滞在… 愛犬の看取りや二拠点生活の様子も エッセイ『杏のパリ細うで繁盛記』発売
俳優でモデルの杏のフランスと日本のリアルタイムな二拠点生活が描かれた待望のエッセイ『杏のパリ細うで繁盛記』（新潮社刊）が18日発売された。
【写真】海外で色々経験！カバーがカワイイ杏の旅のエッセイ本
36歳で海外移住を決めた杏。子ども3人と犬を連れて、行先は最先端の流行と伝統が詰まった宝箱のような大好きな街パリへ。しかし、到着して気が緩んだその日から、“ポンコツ”に。
子どもたちの自転車の特訓、LAへ飛んでアカデミー賞受賞式に参加、深夜ジグソーパズルに熱中する大切なひとりの時間、ドラマ撮影のための家族そろってのフィンランド滞在、子育てを見守ってくれた愛犬の看取り、ドタバタながら愛おしい日々、そしてこの先叶えたいこと。フランスと日本、二拠点の新しい生活を綴った待望のエッセイ集となっている。
ポプラ社からは、『杏のとことこパリ子連れ旅』が同日発売される。
【写真】海外で色々経験！カバーがカワイイ杏の旅のエッセイ本
36歳で海外移住を決めた杏。子ども3人と犬を連れて、行先は最先端の流行と伝統が詰まった宝箱のような大好きな街パリへ。しかし、到着して気が緩んだその日から、“ポンコツ”に。
子どもたちの自転車の特訓、LAへ飛んでアカデミー賞受賞式に参加、深夜ジグソーパズルに熱中する大切なひとりの時間、ドラマ撮影のための家族そろってのフィンランド滞在、子育てを見守ってくれた愛犬の看取り、ドタバタながら愛おしい日々、そしてこの先叶えたいこと。フランスと日本、二拠点の新しい生活を綴った待望のエッセイ集となっている。
ポプラ社からは、『杏のとことこパリ子連れ旅』が同日発売される。