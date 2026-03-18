第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）はベネズエラが初優勝で全日程を終了。侍ジャパンの大谷翔平選手（31）が指名打者部門で2大会連続のベストナイン選出を果たした。

打者専念で2度目のWBCに臨んだ大谷は1次ラウンド初戦の台湾戦で先制のグランドスラムを放ち、翌7日の韓国戦でも同点ソロ。準々決勝のベネズエラ戦でも1回裏の第1打席で同点ソロを叩き込むなど、5試合で打率.462、大会最多タイの3本塁打、同最多のOPS1.842を記録した。

なお、大会MVPに選ばれたのはベネズエラのマイケル・ガルシア。準々決勝の日本戦で2ラン本塁打、準決勝のイタリア戦では決勝タイムリー、決勝の米国戦でも先制の犠飛と殊勲打を繰り出し続け、悲願の世界一に貢献。26打数10安打の打率.385、1本塁打、OPS.970という成績だった。

ベストナインにあたる『オールWBC・チーム』にはベネズエラから3選手、準優勝の米国から最多4選手が選ばれた。選出者は以下の通り。

捕手：オースティン・ウェルズ（ドミニカ共和国）

一塁手：ルイス・アラエス（ベネズエラ）

二塁手：ブライス・トゥラング（米国）

三塁手：マイケル・ガルシア（ベネズエラ）

遊撃手：エゼキエル・トーバー（ベネズエラ）

外野手：ロマン・アンソニー（米国）、フェルナンド・タティスJr.（ドミニカ共和国）、ダンテ・ノリ（イタリア）

指名打者：大谷翔平（日本）

投手：ポール・スキーンズ（米国）、ローガン・ウェブ（米国）、アーロン・ノラ（イタリア）