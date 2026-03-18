【ぽこ あ ポケモン：更新データ（Ver.1.0.2）】 3月18日 配信開始

ポケモンは3月18日、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」において、更新データ（Ver.1.0.2）の配信を開始した。

今回のアップデートでは、「パサパサこうやの街」でのおねがいごと「いわくだきで岩を壊そう！」にて、エビワラー近くのひび割れたブロックの位置に別のブロックを置くと、進行の仕方がわかりづらくなる問題を改善。また「ドンヨリうみべの街」のおねがいごと「はかせたちを連れていこう！」でも同様の改善が行なわれている。

また「すみかを作ってあげよう！」でゼニガメが木の上に移動して話しかけられず、おねがいごとを進められない不具合、ポケモン図鑑でイトマルのタイプが間違っている不具合などが修正されている。

(C)2026 Pokémon. (C)1995 -2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

(C)2026 KOEI TECMO GAMES

ポケットモンスター・ポケモン・ Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

Nintendo Switch は任天堂の商標です。

