2人組人気バンド・DREAMS COME TRUEの中村正人さんが、2026年3月17日に自身のXアカウントが「凍結」されてしまったと報告した。

「『お前は少し黙っていろ』と神様のお告げ」

DREAMS COME TRUEは3月18日に9年ぶりとなるニューアルバム「THE BLACK ○ ALBUM」を発売した。

中村さんは17日にDREAMS COME TRUEのスタッフ公式Xで「中村正人です」と名乗り、「私のアカウントが凍結されたので、ここからポストします」と報告した。

アルバム発売前日のトラブルに中村さんは「このタイミングでこんなことが起きるなんて驚きましたが乗り越えるしかございません」と戸惑いつつ、「よろしくお願いしますとともにこの情報拡散お願いします」とつづった。

また、次のポストでは「これは『お前は少し黙っていろ』と神様のお告げでしょう」と自身なりの解釈を明かしつつ、「ドリの大切な大切なオリジナルNEWアルバム、くれぐれもよろしくお願いします」と呼びかけていた。

このポストに中村さんのもとには、「どんなときも応援しています！」「早く解除されることを祈っております」という声が集まっていた。

3月18日13時時点で、中村さんのアカウントにアクセスすると、「注意: このアカウントは一時的に制限されています」と表示される状態だ。「プロフィールを表示する」ボタンを押すと、これまでの書き込みが表示されるようになっている。