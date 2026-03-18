WBC決勝・米国はベネズエラに敗れ準優勝

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた決勝で世界ランク3位の米国が同5位のベネズエラに2-3で敗れた。2大会ぶりの世界一奪還はならず。日本に敗れた前回に続き、2大会連続の準優勝となった。主将を務めたアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）は4打数無安打3三振と結果が出ず。試合後は「悔しさでいっぱいです。素晴らしい試合をして勝利を掴んだベネズエラには脱帽です」と語った。

史上最強と謳われたドリームチームが、またも世界一にあと一歩で届かなかった。

2点を先行される苦しい展開。打線もジャッジ、シュワーバー、ブレグマンといった強打者が凡打の山を築いた。それでも8回2死一塁で、ハーパーがセンターへ同点2ラン。一度は歓喜に包まれた米国ベンチだが、9回に勝ち越しを許し、そのまま敗れた。

ジャッジはこの試合4打数無安打3三振。徹底マークに遭い、快音は響かなかった。試合後、ベネズエラナインが歓喜の輪を作る中、対照的な表情を浮かべた。呆然とした様子でベンチから動けず。ただグラウンドの方を見つめていた。

試合終了から約2時間後、ジャッジは気丈に取材対応。「もちろん、悔しさでいっぱいです。自分たちのプレーを貫き、素晴らしい試合をして勝利を掴んだベネズエラには脱帽です。ですが、やはり落胆しています。私たちは皆、このユニホームに袖を通し、金メダルを獲るために集まりました。今日はそこに届きませんでした」と胸の内を明かした。

7回まで、米国打線は二塁を踏むことすらできなかった。ジャッジは三振に倒れた2打席目の後悔を告白。「速球に対して（投手のロドリゲスと）お互いに『普通なら見逃さない球だったな』という顔で見合わせました。結局ファウルにしてしまい、その後も打ち損じました。あの2球は、もう一度やり直せればと思うボールでしたが、それが野球です」と淡々と振り返った。

「負けるのは最悪ですが、この2週間、このメンバーと一緒に過ごせたことは素晴らしかったです。彼らは最高の中の最高の選手たちです。レギュラーシーズンで彼らと対戦する際、なぜ彼らが常にトップクラスにいるのか、その理由がよく分かりました。彼らの立ち振る舞いや準備の仕方は、見ていて本当に勉強になります。シーズンが始まって、彼らが活躍するのを見るのが楽しみです」

スーパースター軍団での日々をこう振り返ったジャッジ。主将として試合後にナインへ言葉をかけたが「その内容はチーム内だけの秘密にしておきます」。主将としてのプレッシャーは「全くありません」と断言した。

これからヤンキースに戻り、メジャー開幕に向かう。「ヤンキースに対しては常に燃えていますが、今はまだこの敗戦に腹が立っています。次にまたこの赤・白・青のユニホームを着て、リベンジできる日を楽しみにしています」と本音も込めながら語った。



（THE ANSWER編集部）