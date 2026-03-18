メジャーを代表するヒットメーカーが勝負強さを発揮した。

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3年連続ナ・リーグ首位打者でベネズエラの主砲であるルイス・アラエス（28）が日本時間17日、イタリアとの準決勝（マイアミ）の七回、ダメ押しの中前適時打を放ち、同国を初の決勝進出に導いた。

アラエスは、ここまで6試合で23打数8安打の打率.348、2本塁打、10打点と打線を牽引。昨季終了後、パドレスからFAとなり、同一リーグで、ドジャースの宿敵であるジャイアンツと1年1200万ドル（約19億円）で契約。新天地でもド軍の大谷翔平（31）、山本由伸（27）、佐々木朗希（24）の日本人3投手に立ちはだかることになる。

昨季はサイ・ヤング賞投票で3位に入った山本に対し6打数無安打、投手大谷には通算7打数3安打の打率.4割2分9厘（佐々木は対戦なし）。山本には分が悪く、15日の準々決勝での対戦でも遊飛、二ゴロに打ち取られている。が、ベネズエラ打線は四回までに4安打2得点。アラエスは「僕は結果が出なかったけど、チームとしてヤマモトに関して徹底的に研究したよ。チームとして対策をして低め（のスプリット）には手を出さないようにした」と明かした。

メジャーを代表する安打製造機だけに今回の対戦を経て山本を丸裸にしたことで、攻略の糸口を掴んだのは想像に難くない。

今季、ド軍との直接対決は13試合。そのうち、地区優勝、ポストシーズン進出争いが熾烈になる9月下旬に計6試合が組まれている。

アラエスは今オフ、再びFAになる。超大型契約を狙っているだけに、山本や大谷を打ち崩して4年連続首位打者を獲得すれば、市場価値は高まる。ド軍との対戦では目の色を変えるのは間違いない。

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ところで、侍ジャパンの敗因をライバル国はどう見ているのか。メジャー元通訳の小島克典氏が現地で取材を進めると、戦術面とチームビルディングが劣っていたことが浮かび上がってきた。すなわち、日本は「負けるべくして負けた」と言っても過言ではない。いったいどういうことか。

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