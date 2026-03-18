ABCラジオ「春改編」『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』の水曜新パートナーに織田信成
ABCラジオは18日、「春の番組改編」を発表した。『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』水曜パートナーに織田信成が決定したほか、さまざまな芸人が出演する『がっちゃんこ』がセカンドシーズンに突入する。
【動画】新パートナーとしての意気込みを語る織田信成
■新パートナー決定『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』
『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』（毎週月〜木曜 前9：00〜12：00）の水曜パートナーに織田が決定した。ナイターオフ番組『織田信成と高野純一のぽくない火曜日』で魅せた、飾らない素顔と真っ直ぐな人柄がリスナーから反響が寄せられた織田。この春からは『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』水曜日の新パートナーとして、朝の生放送へ進出。ベテランアナウンサー・三代澤康司とのコンビで、水曜日の朝に新しい風を吹き込む。初回は4月1日。
＜織田信成コメント＞
このたび、春から『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』の水曜パートナーを担当することになりました。番組にはゲストとして2回ほど出演させていただき、三代澤さんは元気で明るくて朝からパワーをもらえるという印象です。大阪の水曜の朝を担当するということなので、三代澤さんと一緒に明るく元気な朝にしたいと思いますし、三代澤さんと僕が生み出す化学反応を皆さんに聴いていただけたらなと思います。4月から、ぜひよろしくお願いします。
■セカンドシーズン突入『がっちゃんこ』
毎日2組の芸人が個性と個性を“がっちゃんこ”させて送る日本一わちゃわちゃした深夜ラジオ番組『がっちゃんこ』（月〜金 深2：00〜3：00）が、スタートから1年を経てリニューアルする。初回は3月30日。出演者は以下の通り。
＜出演者＞
月曜：素敵じゃないか・ドンデコルテ
火曜：マリーマリー・軟水
水曜：カラタチ・シンクロニシティ
木曜：ド桜・ミカボ
金曜：ビスケットブラザーズ・バッテリィズ
■新番組スタート『御浜住宅グループプレゼンツランジャタイのミハマサマサマ』
ランジャタイが出演する『御浜住宅グループプレゼンツランジャタイのミハマサマサマ』（毎週水曜 後11：30〜0：00）が4月1日にスタートする。ランジャタイの独特な世界観とユーモアを活かし、リスナーに新たな視点や笑いを提供するラジオ番組。日常の些細な出来事や社会のニュースを、ランジャタイならではの切り口で掘り下げ、リスナーと共に「何だか分からないけど面白い」世界を探求する。
■新番組スタート『ハシヤスメ・アツコのSUPER HASHiYASUMETALK!!』
ハシヤスメ・アツコが出演する『ハシヤスメ・アツコのSUPER HASHiYASUMETALK!!』（毎週日曜 深0：00〜0：30）が4月5日スタートする。元BiSH のハシヤスメ・アツコが、毎週ゲストとともに、地上波の枠を超えたトークをお届けするスーパートークバラエティー。ハシヤスメ自身が気になっていることや、番組を通じて手に入れた人脈や情報をもとに番組をどんどんバージョンアップ。放送の枠を超えた放送外展開を目指す、超ハシヤスメ要素全開な番組。
■レギュラー番組スタート『ツギハギ木曜日〜無尽蔵のワードマイスター〜』
4月2日スタート『ツギハギ木曜日〜無尽蔵のワードマイスター〜』（毎週木曜 後9：05〜11：30）。東京大学出身の超高学歴な若手芸人・無尽蔵が、満を持してツギハギのレギュラー枠に参戦。2度の特番を経て、ついに2026年春、彼らの「知性」と「毒」が生ワイドで解き放たれる。この番組からリスナーの東大合格を目指し、受験生＆社会人を応援。さらに高齢化が止まらない現在のお笑い界に、東大仕込みのロジックによる“鋭いメス”を。リスナーと共に、次世代のトーク・ワード・価値観を追求し、ラジオ界の偏差値を底上げしていく超・知的刺激型バラエティーとなる。
■ホリデースペシャル放送『ABC ラジオホリデースペシャルradikoでワイドFM で春のパパまつり』
この春、
ABCラジオはワイドFM「FM93.3」の放送から10年を迎える。また、radikoは今年で15周年を迎えた。radikoやワイドFMの開始により、ラジオの聴取環境や伝達手段は大きく広がり、SNSの普及によってリスナーとの接点も多様化してきた。そうした変化の中でも、ABCラジオのパーソナリティとリスナーがともに作り上げてきたラジオの魅力を伝えるとともに、この春からのABCラジオの番組をより知ってもらえるよう、ホリデースペシャルを放送する。概要は以下の通り
・番組名：『ABC ラジオホリデースペシャルradikoでワイドFM で春のパパまつり』
・出演者：岩本計介・西森洋一
・ゲスト：織田信成/無尽蔵/小縣裕介（ABCアナウンサー）予定
・コメント出演：三代澤康司／桂吉弥／ランジャタイ／ビスケットブラザーズ／芦沢誠（ABCアナウンサー）／柴田博（ABCアナウンサー）／浦川泰幸（ABCアナウンサー）／古川昌希（ABCアナウンサー）
※ゲスト（生出演、コメントゲスト）の事前発表はなし
・放送時間：2026年3月20日(金・祝)午後3時〜5時40分
■ABCプロ野球中継2026年テーマソング決定
今年のABCプロ野球中継のテーマソングはLINDBERG「Be Okay」に決定した。『ABCフレッシュアップベースボール』はもちろんABCラジオ・テレビの情報番組内スポーツコーナーで使用される。楽曲解禁は3月20日の『おはようパーソナリティ古川昌希です』で初オンエア。
【動画】新パートナーとしての意気込みを語る織田信成
■新パートナー決定『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』
『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』（毎週月〜木曜 前9：00〜12：00）の水曜パートナーに織田が決定した。ナイターオフ番組『織田信成と高野純一のぽくない火曜日』で魅せた、飾らない素顔と真っ直ぐな人柄がリスナーから反響が寄せられた織田。この春からは『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』水曜日の新パートナーとして、朝の生放送へ進出。ベテランアナウンサー・三代澤康司とのコンビで、水曜日の朝に新しい風を吹き込む。初回は4月1日。
このたび、春から『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』の水曜パートナーを担当することになりました。番組にはゲストとして2回ほど出演させていただき、三代澤さんは元気で明るくて朝からパワーをもらえるという印象です。大阪の水曜の朝を担当するということなので、三代澤さんと一緒に明るく元気な朝にしたいと思いますし、三代澤さんと僕が生み出す化学反応を皆さんに聴いていただけたらなと思います。4月から、ぜひよろしくお願いします。
■セカンドシーズン突入『がっちゃんこ』
毎日2組の芸人が個性と個性を“がっちゃんこ”させて送る日本一わちゃわちゃした深夜ラジオ番組『がっちゃんこ』（月〜金 深2：00〜3：00）が、スタートから1年を経てリニューアルする。初回は3月30日。出演者は以下の通り。
＜出演者＞
月曜：素敵じゃないか・ドンデコルテ
火曜：マリーマリー・軟水
水曜：カラタチ・シンクロニシティ
木曜：ド桜・ミカボ
金曜：ビスケットブラザーズ・バッテリィズ
■新番組スタート『御浜住宅グループプレゼンツランジャタイのミハマサマサマ』
ランジャタイが出演する『御浜住宅グループプレゼンツランジャタイのミハマサマサマ』（毎週水曜 後11：30〜0：00）が4月1日にスタートする。ランジャタイの独特な世界観とユーモアを活かし、リスナーに新たな視点や笑いを提供するラジオ番組。日常の些細な出来事や社会のニュースを、ランジャタイならではの切り口で掘り下げ、リスナーと共に「何だか分からないけど面白い」世界を探求する。
■新番組スタート『ハシヤスメ・アツコのSUPER HASHiYASUMETALK!!』
ハシヤスメ・アツコが出演する『ハシヤスメ・アツコのSUPER HASHiYASUMETALK!!』（毎週日曜 深0：00〜0：30）が4月5日スタートする。元BiSH のハシヤスメ・アツコが、毎週ゲストとともに、地上波の枠を超えたトークをお届けするスーパートークバラエティー。ハシヤスメ自身が気になっていることや、番組を通じて手に入れた人脈や情報をもとに番組をどんどんバージョンアップ。放送の枠を超えた放送外展開を目指す、超ハシヤスメ要素全開な番組。
■レギュラー番組スタート『ツギハギ木曜日〜無尽蔵のワードマイスター〜』
4月2日スタート『ツギハギ木曜日〜無尽蔵のワードマイスター〜』（毎週木曜 後9：05〜11：30）。東京大学出身の超高学歴な若手芸人・無尽蔵が、満を持してツギハギのレギュラー枠に参戦。2度の特番を経て、ついに2026年春、彼らの「知性」と「毒」が生ワイドで解き放たれる。この番組からリスナーの東大合格を目指し、受験生＆社会人を応援。さらに高齢化が止まらない現在のお笑い界に、東大仕込みのロジックによる“鋭いメス”を。リスナーと共に、次世代のトーク・ワード・価値観を追求し、ラジオ界の偏差値を底上げしていく超・知的刺激型バラエティーとなる。
■ホリデースペシャル放送『ABC ラジオホリデースペシャルradikoでワイドFM で春のパパまつり』
この春、
ABCラジオはワイドFM「FM93.3」の放送から10年を迎える。また、radikoは今年で15周年を迎えた。radikoやワイドFMの開始により、ラジオの聴取環境や伝達手段は大きく広がり、SNSの普及によってリスナーとの接点も多様化してきた。そうした変化の中でも、ABCラジオのパーソナリティとリスナーがともに作り上げてきたラジオの魅力を伝えるとともに、この春からのABCラジオの番組をより知ってもらえるよう、ホリデースペシャルを放送する。概要は以下の通り
・番組名：『ABC ラジオホリデースペシャルradikoでワイドFM で春のパパまつり』
・出演者：岩本計介・西森洋一
・ゲスト：織田信成/無尽蔵/小縣裕介（ABCアナウンサー）予定
・コメント出演：三代澤康司／桂吉弥／ランジャタイ／ビスケットブラザーズ／芦沢誠（ABCアナウンサー）／柴田博（ABCアナウンサー）／浦川泰幸（ABCアナウンサー）／古川昌希（ABCアナウンサー）
※ゲスト（生出演、コメントゲスト）の事前発表はなし
・放送時間：2026年3月20日(金・祝)午後3時〜5時40分
■ABCプロ野球中継2026年テーマソング決定
今年のABCプロ野球中継のテーマソングはLINDBERG「Be Okay」に決定した。『ABCフレッシュアップベースボール』はもちろんABCラジオ・テレビの情報番組内スポーツコーナーで使用される。楽曲解禁は3月20日の『おはようパーソナリティ古川昌希です』で初オンエア。