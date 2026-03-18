モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（32）が18日までに自身のインスタグラムを更新。超オキニの水着風コスチューム姿を披露した。

「3/21 still撮影会 満枠ありがとうございます 2025コスチュームめちゃくちゃお気に入りだったので沢山撮ってください！」とつづり、チーム「Weds Sport Racing」の2025年コスチューム姿の写真をアップ。「オフ会はまだ少し枠があるので申し込みお待ちしてます 撮影会の参加なくても大丈夫です」とアピールした。

この投稿にフォロワーらからは「かっこ綺麗」「凄い美しい〜」「めちゃカワ格好いい」「大人可愛い 肌が綺麗」「美しくカッコいい」などの声が寄せられている。

南は、2014年に「PACIFIC FAIRIES」としてレースクイーンデビュー。23年から「Weds Sport Racing Gals」として活動。神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H86。足のサイズは24センチ。血液型B。趣味はアニメ鑑賞。特技は少林寺拳法。