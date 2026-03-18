中道改革連合にすぐには合流せず、立憲民主党に残る参院議員と自治体議員。このたび立憲の2026年度の活動方針原案が判明し、中道への合流の是非について、「2027年6月をめどに結論を得る」と明記していることがわかった。

27年の6月といえば、ちょうど27年春の統一地方選が終わった直後の時期で、28年夏の参院選まで1年ほどというタイミングとなる。

つまり、自治体議員は統一地方選で従来通り立憲の候補として戦い、その結果を見極めて参院選を中道として戦うかどうか決める、ということだ。一方の公明も、統一地方選は中道ではなく公明で戦う予定だ。

統一地方選で立憲・公明それぞれが戦った後はどうなるのだろうか。

「統一地方選では立憲と公明が競合するところが多いし、地方議会ではいまだ公明は与党、立憲は野党、というところが主。その戦いをしたうえで『やっぱり一緒になりましょう』とはなりづらいのでは」（全国紙政治部記者）

とくに地方選挙は国政と異なる、立憲・公明の勢力の「ねじれ」による微妙な関係がある。公明は2023年の統一地方選（一般市・東京特別区・町村の各議員選挙）で約1200人が当選。一方の立憲は約370人と、各地で創価学会員の支持を受ける公明のほうが立憲よりも3倍以上当選者が多かったのだ。

立憲自治体議員は「公明は各選挙区で支援者を細かく把握し、複数人が立候補する市町村議選でも各候補者に支援者を『票割り』で割り当て、全員が当選ラインより上になるようにするので、落選者をほぼ出さない。一方で立憲は地方組織がそこまで盤石ではないので、立憲内での支持者の奪い合いになる。公明は自治体では国政と違って議員数も立憲より多いし、うらやましい」と、公明に複雑な感情をのぞかせるのだった。

「蓮舫氏と一緒の党になるのはちょっと…」

さらに、もう一方の合流していない立憲と公明の舞台、参院に目を向けると、両党の合流には、あの議員がネックになってくるとも…。

「参院の立憲で圧倒的に存在感を放っているのが蓮舫氏。立憲内からすら『自分が目立つことが大事、という振る舞いが多すぎる。都知事選に出てくれて、参院立憲からいなくなってくれたと思っていたのに、こんなにすぐ戻って来るとは』との声が上がるくらいで、公明内にも『蓮舫氏と一緒の党になるのはちょっと…』という人はいる。こうした人間模様が今後、合流のネックになってくるかもしれない」（全国紙政治部記者）

蓮舫氏は16日、参院予算委員会でさっそく質問に立ち、高市早苗首相に対して選択的夫婦別姓や女性天皇に関する考えを問いただした。さらに、旧統一教会と自民党との関係も改めて追及したが、旧統一教会問題は公明にとってもナーバスな問題だ。

公明党議員は「旧統一教会の問題が大きくなればなるほど、『政治と宗教』というテーマに注目が集まり、『公明と創価学会の関係はいいのか』という議論になってしまう。うちにとっても扱うのが難しい問題だ」と頭を抱える。

「中道結党を主導した野田佳彦前代表らは、公明と合流するにあたって創価学会側にも慎重に根回しをするなど気を遣っていたが、果たして蓮舫氏をはじめとする参院立憲が創価学会に気を遣う独特の文化になじめるのかどうか……」（立憲関係者）

1年以上後に先延ばしされた結論の行方は果たして…。

文/中村まほ 内外タイムス