ミランはR・レオンのメンタリティに我慢の限界？ ラツィオ戦で交代に不満示したことが問題に
ミランの10番を背負うFWラファエル・レオンは特別な才能の持ち主ではあるが、ポテンシャルをフルに発揮できていないところがあった。それはメンタル面も影響しているのかもしれない。
ミランは15日にセリエA第29節でラツィオと対戦し、0-1で敗れた。先発したレオンは68分に交代を命じられたが、これに納得できなかったのか、なかなかピッチを出ようとしなかった。最後はGKマイク・メニャンら仲間に押し出されるような格好で退いたが、伊『Calciomercato』はミラン側がこの振る舞いをよく思っておらず、我慢の限界を迎えつつあると伝えている。
それどころか今夏に良いオファーが届けば、耳を傾ける用意があるとも同メディアは伝えている。ミランはプレミアリーグ勢の動きに期待しているようで、仮に売却となれば8000万ユーロ近い移籍金を回収できるとの見方もある。
26歳と中堅世代を迎えているが、レオンにまだ伸び代はあるだろうか。才能は抜群だが、まだまだパフォーマンスには波がある状態だ。
Rafael Leão wasn't happy about being subbed in the 66th minute during AC Milan's 1-0 defeat to Laziopic.twitter.com/v42C5EpG6u— Football on TNT Sports (@footballontnt) March 16, 2026