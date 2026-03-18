ミランの10番を背負うFWラファエル・レオンは特別な才能の持ち主ではあるが、ポテンシャルをフルに発揮できていないところがあった。それはメンタル面も影響しているのかもしれない。



ミランは15日にセリエA第29節でラツィオと対戦し、0-1で敗れた。先発したレオンは68分に交代を命じられたが、これに納得できなかったのか、なかなかピッチを出ようとしなかった。最後はGKマイク・メニャンら仲間に押し出されるような格好で退いたが、伊『Calciomercato』はミラン側がこの振る舞いをよく思っておらず、我慢の限界を迎えつつあると伝えている。





Rafael Leão wasn't happy about being subbed in the 66th minute during AC Milan's 1-0 defeat to Laziopic.twitter.com/v42C5EpG6u — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 16, 2026

さらに試合後にはFWクリスティアン・プリシッチとも揉めたとも伝えられており、ミラン側はレオンの性格的な部分を問題視しているようだ。契約は2028年まで残っているが、ミラン側にこれを延長する考えは今のところ無いという。それどころか今夏に良いオファーが届けば、耳を傾ける用意があるとも同メディアは伝えている。ミランはプレミアリーグ勢の動きに期待しているようで、仮に売却となれば8000万ユーロ近い移籍金を回収できるとの見方もある。26歳と中堅世代を迎えているが、レオンにまだ伸び代はあるだろうか。才能は抜群だが、まだまだパフォーマンスには波がある状態だ。