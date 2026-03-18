辻凪子が主演を務める連続ドラマ『ネタジョ』が、4月30日よりMBSドラマフィル枠で放送されることが決定した。

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本作は、お笑いブームに沸く現代を舞台に、熱狂的な漫才ファンの視点から描かれる“漫才解体新書”ドラマ。

漫才の構造や手法にまで踏み込んで分析する熱狂的なファン、通称「ネタジョ」である主人公・影山幸子を演じるのは、間寛平が座長を務める劇団間座に所属し、NHK連続テレビ小説『わろてんか』『ブギウギ』『おむすび』などに出演する辻。また、幸子の良き理解者となる喫茶店のマスター役を板尾創路が演じる。そのほか、のせりん、中山莉子（私立恵比寿中学）、太田駿静（OCTPATH）、伊藤修子、野村宏伸らが共演に名を連ねる。

あわせて、“ネタジョ”の象徴となる手帳をモチーフに、M-1王者からレジェンドまで、本人役で出演する漫才師8組が顔をそろえるキービジュアルも公開。オール阪神・巨人、ザ・ぼんち、チュートリアル、NON STYLE、ミルクボーイ、バッテリィズ、エバース、金属バットの姿が描かれている。

【コメント】●辻󠄀凪子（影山幸子役）ドラマ『ネタジョ』で漫才大好きな人を演じました辻󠄀凪子と申します。大阪で生まれ、私も小さい時から観ている大好きな漫才。それを題材にした作品に出演させて頂き、とても豪華な漫才師さんのネタを味わい、至福な時を過ごしました。人生で一番笑った日々でした。『ネタジョ』を見て、沢山笑って、元気モリモリになってもらいたいです！！！

●板尾創路（横山伸一役）喫茶店のマスター役を演じました、板尾創路です。主人公を演じた、辻󠄀凪子さんが役にピッタリはまっていてクオリティが高いドラマになったと思います。毎話現役の漫才師の漫才とネタの客観的批評が見どころです。お気に入りのコンビが何話に出て来るかワクワクしながらご覧下さい。

（文＝リアルサウンド編集部）