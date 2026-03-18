NTTドコモ、KDDIと沖縄セルラー、ソフトバンク、楽天モバイルの各社は、大規模な災害や通信障害時に他社のネットワークへ接続できる「JAPANローミング」を4月1日に開始する。

同サービスは、非常時の通信の代替手段として提供されるもの。自身の契約する通信事業者のサービスが利用できなくなった場合、他社の4G LTE回線に一時的に接続して一部の通信が利用できるようになる。提供方式は、被害状況や対象人数などを踏まえ、携帯各社間で協議のうえで「フルローミング方式」と「緊急通報のみ方式」の2種類から決定される。

「フルローミング方式」では、緊急通報を含めた音声通話とSMSのほか、最大300kbpsのデータ通信が利用できる。対応端末であれば自動で他社ネットワークに接続され、アンテナ表示（ピクト）が「JPN-ROAM（JpnRoam）」に切り替わる。Android端末でデータ通信を利用する場合は、端末のデータローミング設定をオンにする必要がある。

「緊急通報のみ方式」では、110番、119番、118番への発信のみが可能で、折り返し電話には対応しない。利用するには、端末の設定からネットワーク選択を「手動選択」に切り替え、契約外の事業者ネットワーク（NTT DOCOMO、KDDI_50、SoftBank、Rakutenなど）を選択して発信を試みる必要がある。ネットワーク名の横に「（禁止）」と表示されていても選択できる。緊急通報後は、平常時の通信を利用するため、設定を「自動選択」に戻す必要がある。

MVNOのユーザーについても対象となるが、フルローミング方式ではデータ通信が利用できず、音声通話とSMSのみの提供となる。

2026年春以降に発売される機種が順次対応する予定。それ以外の端末の対応状況は、各社Webサイトで案内される。非常時に同サービスが提供された場合は、提供方式やエリアが携帯各社のWebサイトなどで告知される。