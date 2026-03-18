人気レースクイーンの霧島聖子（34）が18日までに自身のインスタグラムを更新。“見返り美人図”ショットを公開した。

「振袖は紺色メインでピンク＆紫の配色が入った 大人っぽい柄を選びました @rentalkimonookamoto さんでレンタルしたんだけどスタッフの皆さん優しくて特に担当してくれた着付け師さんとヘアやってくれた方のホスピタリティ素晴らしかった」などとつづり、振袖姿で振り返っているショットなどをアップ。

ハッシュタグで「撮影会」「振袖」「着物」「京都」「和装」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「美し〜」「素敵〜髪色とも合っててとってもお似合い」「綺麗」「可愛いですね」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目となった25年度は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めた。

今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリース。特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。