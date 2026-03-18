女優の吉川愛が１８日、東京・練馬区のワーナー ブラザース スタジオツアー東京で開催中の特別企画「ホグワーツからの招待状」（９月６日まで）のオープニングセレモニーに桜田ひよりとともに登場した。

映画「ハリー・ポッターと賢者の石」の公開２５周年を記念したイベントで、名シーンを再現した展示や演出を通して、物語の世界を体感できる。アンバサダーを務める吉川はスリザリンをイメージした緑の制服姿で登場し、「生徒になった気分」と喜んだ。

初めて同作を見た時の印象を聞かれると「小さい頃から魔法が大好きで、ずっと魔法を使ってみたいという夢を持っていた。（作中で）入学する前から入学した後にかけて魔法が使えるようになっていく姿とか、キャラクターの個性が愛しくて、どんどん引き込まれた」と魅力を熱弁した。

今作がシリーズの“出発点”であることにちなみ、この春に始めたいことを聞かれると、「バラを育ててみたい」と回答。「いまも育てている植物があるんですけど、そこに加えて今年の春からバラを育ててみたいなと思っています」と語った。

最後は「入り口から最後まで、グッズやフードまで盛りだくさんで楽しめますので、ぜひ体験していただけたら」と締めくくった。