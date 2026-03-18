人気レースクイーンの央川かこ（31）が18日、自身のインスタグラムを更新。白＆オレンジのミニスカコス姿を披露し、今季のスーパーGTの所属チームを報告した。

「2026年シーズンもSUPER GT 500クラス【TGR TEAM au TOM'S】を応援するauレースアンバサダーとして活動させて頂きます」と報告。

白＆オレンジの同チームのミニスカコスチューム姿の写真をアップし「誰もが認めるチャンピオンチームのレースクイーンとして、7年目の継続をさせて頂けることを本当に光栄に思います」と抱負。

そして「昨シーズンGT史上初の3連覇を制して、4連覇を目指す36号車へのさらなる応援をよろしくお願いします」とつづった。

TOM’Sレーシングは今季もスーパーGT・GT500クラスに2台体制で参戦。央川は、4連覇に挑む36号車を担当。TOM’Sレーシングの36号車、37号車関連のレースアンバサダーは央川のほか、森谷花香、益田アンナ、知念佑、寺地みのり、さかいゆりや、真山桜子の計7人。

この投稿にフォロワーらからは「今年も勝利の女神様」「相変わらず美しい」「ほんとに綺麗だ」「カッコいい。素敵です」「めっちゃ可愛らしい」「くびれ美女降臨」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB85・W58・H88。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。