女優の桜田ひよりが１８日、東京・練馬区のワーナー ブラザース スタジオツアーで開催中の「ホグワーツからの招待状」（９月６日まで）のオープニングセレモニーに吉川愛と登場した。

映画「ハリー・ポッターと賢者の石」の公開２５周年を記念した特別企画で、名シーンを再現した展示や演出を通して、物語の世界を体感できるイベント。桜田はレイブンクローをイメージした水色の制服姿で登場した。

現在２３歳の桜田は、「賢者の石は２５周年ということで、私より先輩。自分が生まれた時には作品が公開されていた」と明かし、初めて見たときの印象については「音楽に圧倒されて、本当にハリーポッターの世界に引き込まれた感覚がありましたし、俳優陣が演技しながら一喜一憂している姿をキラキラした時間として楽しんでました」と笑顔で語った。

今作がシリーズの“出発点”であることにちなみ、この春に始めたいことを聞かれると、「お花見を毎年やろうと思っていて、ゆっくり桜の花を見る機会が無いので、自分の名前の桜田にかけまして、お花見は今年こそ実行したいと思います」と笑顔で語った。