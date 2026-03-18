元日本ハムの杉谷拳士氏（35）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。元阪神の糸井嘉男氏（44）との2ショットを公開した。

Netflixの「2026 ワールドベースボールクラシック（WBC）」のナビゲーターを務めた杉谷氏は「WBCもいよいよクライマックス残すは決勝戦のみ。Netflixフィールドレポーターの“超人”と現地合流」と明かし、同大会を盛り上げるメンバーとしてフィールドリポーターを務めた糸井氏と試合が行われたローンデポ・パークで2ショットを公開し、「この熱気、たまらない…！世界一をかけたラストゲーム、全力で大声援送ります」とコメントした。

この投稿に、ファンからは「大好きな2人」「元日ハムのスター！！」「糸井さん、現役復帰できそうな仕上がりです」「レポーターガンバ！」「杉谷さんの明るさと一つ一つの言葉に、心からの野球愛を感じ、いつも私も元気をもらっています」などの声が寄せられている。

17日（日本時間18日）に米フロリダ州・マイアミで行われた3大会連続決勝進出の米国と初優勝をかけたベネズエラの頂上決戦は、激闘を制しベネズエラが悲願の初優勝。ベネズエラは1次ラウンドD組を3勝1敗の2位で突破。準々決勝は前回優勝の日本を撃破し、準決勝は唯一の全勝だったイタリアに逆転勝ちして初の決勝の舞台に立った。