テレビ朝日系「キョコロヒー」が１６日に放送され、ヒコロヒー、元日向坂４６の齊藤京子がＭＣを務めた。

この日のテーマは「卒業後診断」。アイドルグループを卒業した人物の今後を占う。２０２４年に日向坂４６を卒業した濱岸ひよりをゲストに迎えた。

今後の芸能界について相談した濱岸は、ヒコロヒーを筆頭にガチ回答が寄せられたことに「結構、本気の相談なんだー？って思いました」と述懐。ヒコロヒーは「『本気なんだー？』って何やねん…。本気で言ったこっちが恥ずかしいみたいなあんたのこと思ってやがな…。ワシら一生懸命、言うて」と苦笑した。

朝日奈央は「もうちょっとね？こういうのが楽しいよとか言ってくれると思った？」と質問。濱岸が「はい、そうです」と、うなずくと、ヒコロヒーは「いや、そんな甘い世界やあらへんがな！何をふわっと言って、ふわっと。そんなんで金稼げる世界ちゃうねん！当たり前やがな！」とガチトーンで指摘した。

濱岸が「怖い…」と苦笑すると、ヒコロヒーは「すまんかった！すまんかった！やめんといてくれ…」と深々と頭を下げて笑わせていた。