歌舞伎俳優の中村勘九郎、中村七之助が全国１１か所を巡る「春暁歌舞伎特別公演２０２６」（２５日まで）を開催している。

「歌舞伎を初めて見る人にも気軽に楽しんでもらいたい」という理念で始まった中村屋の巡業公演は今年で２２年目。舞踊「艶紅曙接拙 紅翫（いろもみじつぎきのふつつか べにかん）」には虫売り、朝顔売り、団扇売り、蝶々売りなど江戸の町に生きるさまざまな人々が登場。さらに中村いてうが感情豊かに踊り、観客を楽しませる。

歌舞伎俳優による「墨塗女（すみぬりおんな）」は７８年ぶりの上演。女性の心理を描く物語性の強い舞踊。１８代目中村勘三郎さんが得意とした「身替座禅」にも近い、コミカルな要素を含んだ松羽目物の演目だ。勘九郎がお人よしで真面目な大名、七之助がしたたかさを秘めた女性の花野、いてうが花野の裏の顔を冷静に見ている太郎冠者を演じている。

２０日に大阪・高槻城公園芸術文化劇場トリシマホール、２１日に福岡・Ｊ：ＣＯＭ北九州芸術劇場大ホール、２２日に佐賀・鳥栖市民文化会館大ホール、２５日に青森・リンクステーションホール青森で上演する。