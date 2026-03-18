【ワシントン＝坂本幸信】ノーベル経済学賞を２０１１年に受賞した米経済学者のクリストファー・シムズ氏が１４日、死去した。

８３歳だった。米プリンストン大が１７日公表した。データを用いて金融・財政政策を分析する計量経済学で大きな功績を残し、物価下落が続くデフレからの脱却にあたっては財政支出の拡大の必要性を訴えた。

米紙ウォール・ストリート・ジャーナルによると、２４年に落馬事故で負ったけがの影響で亡くなった。

シムズ氏は１９４２年に首都ワシントンで生まれた。ハーバード大で博士号を取得後、ミネソタ大やエール大を経て、プリンストン大で教授を務めた。

ノーベル賞の受賞理由となった金融・財政政策が経済成長率や物価上昇率に与える効果をデータを使って分析する手法は、日本を含む各国政府や中央銀行の政策判断に応用されてきた。

一方、シムズ氏は政府の財政政策が物価水準を決めるとの立場で、デフレ下では財政出動が重要になるとの考えを示した「シムズ理論」の提唱者としても知られた。

読売新聞が２０１７年に行ったインタビューでは、「財政支出の拡大を行う場合、物価上昇率が目標に到達するまで、低金利の維持といった金融政策との組み合わせが重要になる」などと述べていた。ただ、こうした理論には財政悪化を懸念する声もあった。