主演のSF超大作『デューン』シリーズ完結編『デューン 砂の惑星PART3』が、2026年12月18日に日米同時公開となることがわかった。『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』と同日である。予告編映像が初解禁されている。キャラクターポスターの日本版も届けられた。

『デューン 砂の惑星』シリーズは、フランク・ハーバートによる名作SF小説を原作とする映画化作品だ。2021年公開の第1作『デューン 砂の惑星』は、その映像体験で高い評価を獲得し、全世界興収4億ドル超を記録。第94回では6部門受賞を果たした。続くでは、ティモシー・シャラメ演じるポール・アトレイデスの復讐と覚醒、そして宇宙規模へ拡大していく聖戦が描かれた。

完結編となる『PART3』では、ハルコンネン家への復讐を果たし、皇帝の座に就いたポールのその後が描かれる。デューン統治と救世主化がもたらした代償に向き合う物語となり、戦いだけでなく、“愛・責任・運命”をめぐる重厚な人間ドラマが展開するという。

公開された特報映像は、広大な砂漠を背景に、ポールとチャニ（ゼンデイヤ）が寄り添う場面から幕を開ける。チャニの問いかけに対し、ポールが“ガニマ”“という名前を口にする場面も収められており、2人のあいだに新たな命の存在をうかがわせる内容。

その後は、激しい戦闘シーンや不穏な気配を漂わせるカットが続き、フローレンス・ピュー演じるイルーラン王女も再登場。さらに前作でサプライズ登場したアニャ・テイラー＝ジョイ演じるアリア、そして『デューン 砂の惑星』で命を落としたはずのダンカン・アイダホ役ジェイソン・モモアの復活も明かされた。

映像内では、ポールが「惑星を守りたい」と葛藤をにじませる一方、「死ぬ気で戦う、終わらせる、全てを」と決意する姿も映し出される。救世主となったポールが最後にどんな決断を下すのか。希望か、あるいは破滅か。

監督は引き続き、『メッセージ』『ブレードランナー 2049』のドゥニ・ヴィルヌーヴ。音楽はが担当する。ティモシー・シャラメ、ゼンデイヤ、フローレンス・ピュー、アニャ・テイラー＝ジョイら豪華キャストの再集結にも注目だ。

（C）2026 Warner Bros. Entertainment Inc. and Legendary. All rights reserved. （C）2026 Warner Bros. Entertainment Inc. and Legendary. All rights reserved. （C）2026 Warner Bros. Entertainment Inc. and Legendary. All rights reserved. （C）2026 Warner Bros. Entertainment Inc. and Legendary. All rights reserved. （C）2026 Warner Bros. Entertainment Inc. and Legendary. All rights reserved. （C）2026 Warner Bros. Entertainment Inc. and Legendary. All rights reserved. （C）2026 Warner Bros. Entertainment Inc. and Legendary. All rights reserved. （C）2026 Warner Bros. Entertainment Inc. and Legendary. All rights reserved. （C）2026 Warner Bros. Entertainment Inc. and Legendary. All rights reserved.

『デューン 砂の惑星 PART3』は、2026年12月18日（金）日米同時公開。