ノースフェイス「6万円のダウン」が、クリーニング代“5000円”をケチったせいでペラペラに！ 自宅の洗濯機で洗うのはNG？「節約のつもり」が“高くつく”ケースとは

ダウンジャケットって洗っちゃダメなの？

一般的にダウンジャケットの中には「水鳥の羽毛」が入っており、この羽毛が空気を含むことで、軽くて暖かい状態になります。ところが、水洗いや乾燥の方法を間違えると、ふわふわの羽毛が団子状になり、空気を含めなくなって羽毛が固まってしまうことがあります。

その結果、厚みがなくなる、保温性が落ちる、見た目がペラペラになるといったトラブルが起きてしまうのです。特に家庭用洗濯機で洗った場合、「乾燥不足」が原因で失敗するケースが多いといえるでしょう。



クリーニングに出すといくら？ 意外と高いダウンの料金

ダウンをクリーニングに出すと、いくらくらいかかるのでしょうか。

一般的な料金は、ダウンジャケットは3000円程度、ロングダウンは4000～5000円程度が目安になります。高級ブランドのダウンは、1万2000円以上かかることもあります。地域や店によって差はありますが、クリーニングに出すと数千円はかかることが多いといえるでしょう。

確かに安いとは言えない額ではありますが、この金額を節約しようとして自宅洗濯でダウンを傷めてしまったら、結果的に数万円の損失になる可能性もあるのです。



自宅で洗う場合の正しい方法

ダウンの中には「家庭洗濯可」なものもあります。ほとんどの洋服にはタグの部分に洗濯表示があるので、この洗濯方法を確認することが大切です。家庭洗濯が可能な場合でも、ダウンジャケットのふわふわ感をキープするために次の点に注意しましょう。



・洗濯ネットに入れる

・おしゃれ着用洗剤を使う

・弱水流で洗う

・しっかり乾燥させる

特に重要なのが乾燥です。ダウンジャケットに多く使われている羽毛は、水を含むと羽がつぶれてしまうので、乾燥の途中でダウンジャケットを振ったり軽くたたいたりして、中に入っている羽をほぐすようにすると乾きやすくなります。また、コインランドリーの乾燥機を使うと、ふくらみが戻りやすい場合もあります。

「洗い方に失敗してペラペラになった」という場合でも、羽毛がぬれて固まっているだけなら、乾燥機にかける、手で羽毛をほぐす、乾燥機にテニスボールを2～3個一緒に入れて乾燥する（テニスボールが乾燥機の中でダウンジャケットを叩いてくれる）といった方法で、復活させることもできます。

ただし、羽毛そのものが傷んでしまった場合は、完全に元に戻らない可能性もあるため、専門のクリーニング店に相談するとよいでしょう。



節約のつもりが高くつくこともある

ダウンジャケットのクリーニング代は、数千円と安くはありません。しかし、何万円もする高価なダウンを傷めてしまう可能性を考えると、結果的に「高い節約」になってしまう可能性もあります。

特に、ブランドダウン、ロング丈ダウンのように繊細なものや、長く使いたいお気に入りの一着は、最初からクリーニングに出すほうが安心でしょう。

ダウンジャケットによっては自宅で洗えるものもありますが、大切な衣類を長く使うためにも、洗濯表示を確認してから、慎重に洗うことが大切です。

執筆者 : 渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級