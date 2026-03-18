相川七瀬、始めたばかりのシール帳公開「少女の顔になってる」「早速びっしり」と反響
【モデルプレス＝2026/03/18】歌手の相川七瀬が3月17日、自身のInstagramを更新。始めたばかりだというシール帳を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】51歳美人歌手「少女の顔になってる」シール帳に夢中な様子
相川は「シール帳を始めてみた」とつづり、「＃パワーパフガールズ」「＃バブルス担」というハッシュタグとともにリール動画を投稿。米アニメ「パワーパフガールズ」のたくさんのシールを購入したようで、丁寧にひとつずつシール帳に貼っていく様子がおさめられている。動画のバックグラウンドミュージックにも同アニメの主題歌が使われており、同アニメのTシャツまで身につけた相川が、「かわいい〜！」とたびたび声を上げる様子も見ることができる。
この投稿には「少女の顔になってる」「早速びっしり」「これはもうハマってますね」「大人買い最高」「何冊まで行くかな」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】51歳美人歌手「少女の顔になってる」シール帳に夢中な様子
◆相川七瀬、シール帳披露
相川は「シール帳を始めてみた」とつづり、「＃パワーパフガールズ」「＃バブルス担」というハッシュタグとともにリール動画を投稿。米アニメ「パワーパフガールズ」のたくさんのシールを購入したようで、丁寧にひとつずつシール帳に貼っていく様子がおさめられている。動画のバックグラウンドミュージックにも同アニメの主題歌が使われており、同アニメのTシャツまで身につけた相川が、「かわいい〜！」とたびたび声を上げる様子も見ることができる。
◆相川七瀬の投稿に反響
この投稿には「少女の顔になってる」「早速びっしり」「これはもうハマってますね」「大人買い最高」「何冊まで行くかな」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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