「一番くじ 葬送のフリーレン」のラストワン賞「フリーレン アートスケールフィギュア」画像初公開！3月19日に全ラインナップ公開予定
【一番くじ 葬送のフリーレン】 4月10日 発売予定 価格：1回860円
ラストワン賞「フリーレン アートスケールフィギュア」
BANDAI SPIRITSは、4月10日に発売予定のキャラクターくじ「一番くじ 葬送のフリーレン」について、ラストワン賞「フリーレン アートスケールフィギュア」の画像を公開した。
今回「一番くじ」の公式Xアカウントにてラストワン賞の画像を初公開しており、優しい微笑みを見せるフリーレンの胸像フィギュアを確認することができる。
なお明日3月19日に全ラインナップの公開を予定している。
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フィギュアの錆を綺麗に取る魔法
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一番くじ 葬送のフリーレン
ラストワン賞
「フリーレン アートスケールフィギュア」
発売日：2026年4月10日順次発売予定… https://t.co/abkn6OnAMr pic.twitter.com/HvBEaxJXZI
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会