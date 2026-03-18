【一番くじ 葬送のフリーレン】 4月10日 発売予定 価格：1回860円

ラストワン賞「フリーレン アートスケールフィギュア」

BANDAI SPIRITSは、4月10日に発売予定のキャラクターくじ「一番くじ 葬送のフリーレン」について、ラストワン賞「フリーレン アートスケールフィギュア」の画像を公開した。

今回「一番くじ」の公式Xアカウントにてラストワン賞の画像を初公開しており、優しい微笑みを見せるフリーレンの胸像フィギュアを確認することができる。

なお明日3月19日に全ラインナップの公開を予定している。

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会