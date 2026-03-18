１８日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４３．４６ポイント（０．１７％）安の２５８２５．０８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５４．０９ポイント（０．６１％）安の８７７２．６４ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は１０８９億８１００万香港ドルに縮小している（１７日前場は１４０１億７８１０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。中東情勢や米金融政策を見極めたいとするムードが買いを手控えさせている。中東情勢を巡っては、イランがアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の主要な原油輸出拠点、フジャイラ港を攻撃。イランでは政権の最高幹部１人がイスラエル軍の攻撃で死亡した。米国・イスラエルとイランの戦争に収束の兆しがみられず、長期化の懸念も高まっている。また、米国では今夜（日本時間１９日未明）、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果が発表される予定。金利は据え置かれる見通しだが、メンバーによる声明やパウエル議長会見が気がかりだ。昨夜の米株高などを支えにハンセン指数はプラスで寄り付いたものの、上値は重く、程なくマイナスに転じている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、新興ＥＶ（電気自動車）メーカーの理想汽車（２０１５／ＨＫ）が６．２％安、民間自動車メーカーの吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）が３．４％安、中国中堅デベロッパーの龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が３．２％安と下げが目立った。

セクター別では、自動車が安い。理想や吉利のほか、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が４．３％、広州汽車集団（２２３８／ＨＫ）と浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）がそろって３．７％ずつ下落した。

中国不動産セクターもさえない。龍湖のほか、越秀地産（１２３／ＨＫ）が３．３％安、融創中国ＨＤ（１９１８／ＨＫ）が２．５％安、中国海外発展（６８８／ＨＫ）が２．２％安、華潤置地（１１０９／ＨＫ）が１．８％安で引けた。

半面、香港不動産セクターはしっかり。新鴻基地産発展（１６／ＨＫ）が３．２％、恒基兆業地産（１２／ＨＫ）が２．３％、九龍倉置業地産投資（１９９７／ＨＫ）が１．５％、長江実業集団（１１１３／ＨＫ）が１．３％ずつ上昇した。

人工知能（ＡＩ）技術やクラウドの銘柄群も物色される。ＭｉｎｉＭａｘ（１００／ＨＫ）が１２．１％高、北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が６．８％高、青島創新奇智科技集団（２１２１／ＨＫ）が２．９％高、万国数拠ＨＤ（９６９８／ＨＫ）が１３．０％高、金山雲（３８９６／ＨＫ）が４．９％高、金蝶国際軟件集団（２６８／ＨＫ）が４．４％高と値を上げた。

本土マーケットは５日続落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．４０％安の４０３３．６２ポイントで前場の取引を終了した。資源・素材が安い。不動産、消費、自動車、公益、インフラ関連、運輸、銀行・証券なども売られた。半面、ハイテクは高い。医薬、宇宙・軍需産業も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）