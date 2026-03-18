◇オープン戦 ドジャース―ロイヤルズ（2026年3月17日 サプライズ）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が17日（日本時間18日）、ロイヤルズとのオープン戦に先発登板。3回1死走者なしから突如制球を乱し、3連続四球を与えたところで一時降板する場面もあったが、5回先頭に二塁打を許したところで降板。3回1/3を4安打3失点5奪三振4四球だった。最速は99.5マイル（約160.1キロ）。

試合後、取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は佐々木の投球に言及。練習試合（Bゲーム）を除くオープン戦3試合の防御率は13.50となったことについては「結果については心配していない。むしろ大事なのは試合中の修正力だと思っている」と話した。

指揮官が求めるのは先発投手として試合をつくる能力。「常に最高の球を持っているわけではないし、完璧なコントロールもない中で、それでもアウトを取らないといけない。そこは学ばないといけない部分だ。ただ、ポジティブな点としては、球数（71球）をしっかり投げられたし、最後は少し足がつりかけていたので無理はさせなかったが、5回までいけたのは良かった」と振り返った。

佐々木の制球面については「正直、分からない。メカニクスの問題もあるかもしれないが、彼はこれまでずっとストライクを取れる投手だった。プロでもずっとそうだった。ただ先発投手としては効率性が求められる。20〜24人の打者を相手にするわけだから、効率よくアウトを取らないといけない。現時点で答えはないが、今後も話し合っていく」と話した。