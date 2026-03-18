フレッシュネスバーガー、アプリ会員限定で『クラシックチーズバーガー』など人気メニューが20％オフに キッズセットも
フレッシュネスは、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、21日から4月5日の期間、フレッシュネス公式アプリ会員限定のお得なクーポン企画「Spring Coupon Fair」を開催する。
【写真】人気ナンバーワン『クラシックチーズバーガー』
同企画は、春休みの外食シーンやカフェ利用にぴったりの人気メニューのセットが20％オフで楽しめる特別企画。同店の人気No.1『クラシックチーズバーガー』をはじめ、爽やかな味わいの『塩レモンチキンバーガー』、豊かな甘みとコクのある『テリヤキバーガー』をサイドメニューとドリンクが付いたプレミアムセットでお得に楽しめる20％オフクーポンを配信する。セットのドリンクは、人気のレモネード含むフレッシュドリンクも選択可能。
また、カフェタイムにぴったりな、『作りたてスコーンサンド 紅甘夏＆クリームチーズ』と『作りたてスコーンサンド こしあんバター』のティーセットも20％オフ。外はふんわり、中はしっとりとした温かい作りたてのスコーンと、相性の良いオーガニックティーやハーブティー、コーヒーの組み合わせは、ゆっくり過ごす午後のひとときをより豊かに演出する。
さらに、キッズセットも20％オフになる。
【写真】人気ナンバーワン『クラシックチーズバーガー』
同企画は、春休みの外食シーンやカフェ利用にぴったりの人気メニューのセットが20％オフで楽しめる特別企画。同店の人気No.1『クラシックチーズバーガー』をはじめ、爽やかな味わいの『塩レモンチキンバーガー』、豊かな甘みとコクのある『テリヤキバーガー』をサイドメニューとドリンクが付いたプレミアムセットでお得に楽しめる20％オフクーポンを配信する。セットのドリンクは、人気のレモネード含むフレッシュドリンクも選択可能。
さらに、キッズセットも20％オフになる。