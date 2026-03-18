ボーイズグループALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）の日本での活動が、韓国で話題となった。

公営放送MBCは18日「日本の地上波テレビに出演…公式デビュー前から日本を魅了した」のタイトルで報じ、スポーツ京郷も同日「新人グループが日本の地上波舞台」の見出しで大きく報じた。

同グループは16日に放送されたTBS系「CDTVライブ！ライブ！」に出演した。MBCは「特筆すべきは、まだ日本で公式デビュー前なのに地上波出演。これは、彼らに注がれる日本国内での高い関心の表れてもある」と報じた。

また「グローバルK−POPの頂点を目指して突き進む超大型新人で、独自のグローバルな活動を続けている。CDTVでは、デビューアルバムのタイトル曲『FREAK ALARM』のステージを披露し、エネルギッシュなパフォーマンスと感覚的な表情演技で日本現地ファンの好評を得た」とリポートした。

ALPHA DRIVE ONEは、1月12日に初ミニアルバム「EUPHORIA」で正式デビューした。「第42回マイナビ東京ガールズコレクション2026」に出演するなど、日本での活動を続けている。