今、SNSで「神レシピ」と絶賛されているライフハックをご存知でしょうか。大分県のこんにゃくメーカー、佐藤商店（@Satoshoten_Yufu）の公式Xが発信した「信じてください。しらたき明太は、あかりで作れます！！」という投稿が、現在3.2万件以上の「いいね」を集め、大きな反響を呼んでいます。



【動画】炒めてサッと振るだけ！あかり×しらたきで作る「しらたき明太」

炒めたしらたきに「あかり」振りかけて…

公式アカウントによると、作り方は非常にシンプル。しらたきを炒めて麺つゆを加え、そこに「あかり」を振りかけるだけです。あかりといえば、広島のメーカー三島食品が販売している「ピリ辛のたらこふりかけ」。通常であれば、明太子を用意する必要がありますが、ふりかけなら手軽にチャチャっと作れます。



あかりは1袋全部使う必要はなく、しらたきが色づく程度に振りかければ良いのだそう。麺つゆも何種類か試したそうですが、「昆布つゆが個人的に一番美味しかった」といいます。お好みでネギをトッピングしたら完成です。



この投稿には、「神だ…」「めっちゃ画期的！」「お弁当に入ってると嬉しい」といった歓喜の声だけでなく、「溶かしバターをからめたい」など、さらなる高みを目指すアレンジ案も寄せられています。



さらに、ユーザーからの質問に対してもプロならではの回答が光ります。「つきこんでも美味しくできますか？」という質問には、「『つきこん』は直径がある分、中まで味が染みるのに少し時間がかかりますので麺つゆで軽く煮てからあかりを入れるのがいいと思います」とアドバイス。「あく抜き済みのこんにゃくやしらたきは火を通さなくても水洗いだけで食べられると聞いたんですが、本当ですか？」というギモンには、「本当です」と回答していました。



▽出典：佐藤商店 こんにゃく 公式X／信じてください。しらたき明太は、あかりで作れます！！