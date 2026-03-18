【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントはイタリアの歴史的な出来事
日常の会話や歴史の教科書で見かける言葉の「音」に注目して、ちょっとした思考のパズルを楽しんでみませんか？
今回は、親しみのある呼び名、歴史的事件、さらには伝統的な模様を指す言葉をそろえました。3つの空欄に当てはまる共通の2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。
□□じょ
□□っさ
□□こ
ヒント：1077年に起きた歴史的事件の舞台として知られる、北イタリアの地名は？
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▼解説
かのじょ（彼女）
かのっさ（カノッサ）
かのこ（鹿の子）
親愛なる人を指す「彼女（かのじょ）」、イタリアの地名「カノッサ（かのっさ）」、そして伝統の美を感じさせる「鹿の子（かのこ）」。人間関係、海外、和の意匠と、全く異なる背景を持つ言葉たちが「かの」という共通の響きによって丁寧につながりました。知識の点と線が結びつき、正解が鮮やかに浮かび上がった瞬間の達成感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、親しみのある呼び名、歴史的事件、さらには伝統的な模様を指す言葉をそろえました。3つの空欄に当てはまる共通の2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□じょ
□□っさ
□□こ
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正解：かの正解は「かの」でした。
▼解説
かのじょ（彼女）
かのっさ（カノッサ）
かのこ（鹿の子）
親愛なる人を指す「彼女（かのじょ）」、イタリアの地名「カノッサ（かのっさ）」、そして伝統の美を感じさせる「鹿の子（かのこ）」。人間関係、海外、和の意匠と、全く異なる背景を持つ言葉たちが「かの」という共通の響きによって丁寧につながりました。知識の点と線が結びつき、正解が鮮やかに浮かび上がった瞬間の達成感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)