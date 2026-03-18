ロイヤルズとのオープン戦で3回に3者連続四球と崩れた

ドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、アリゾナ州サプライズで行われたロイヤルズとのオープン戦に先発し、3回1/3で4安打3失点、4四球5奪三振だった。最速99.5マイル（約160.1キロ）だった。

2回まで1四球1安打無失点。走者を背負いながらもゼロに抑えたが、3回以降にコントロールを崩した。3回は1死から3者連続四球で一時降板。再びマウンドに上がった4回、1死一塁から代打・トレッシュに左越え2ランを浴びた。5回、先頭・マルテに左中間二塁打を許したところで降板。計3回1/3で4安打3失点、4四球5奪三振。71球を投げ、ストライク38球だった。

ロバーツ監督は「全体的に球の質は良かった。スプリットも非常にキレがあった。ただ、3回は少し自分を見失ってしまったかな」と3回の制球難を指摘。「調子が良い時は本当に素晴らしいが、ストライクゾーンをもっと効率的に攻める必要がある」と課題を挙げた。

オープン戦は3試合登板で1勝0敗も防御率13.50となった。「結果自体は心配していない。それよりも試合中の修正力を早く身につけてほしい。常にベストな状態や完璧な制球ができるわけではないから、その中でどうやってアウトを取るかを見つけ出す必要がある。彼は学んでいかないといけない」と今後の成長を求めた。（小谷真弥 / Masaya Kotani）