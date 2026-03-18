サンキューマートに『ニャンちゅう』アイテム大集合 ポップでかわいい全19種
NHK Eテレの人気キャラクター「ニャンちゅう」のオリジナルアイテムが、サンキューマートで4月中旬から販売される。春夏シーズンに合わせたアパレルを含む全19アイテムを展開し、公式オンラインショップでは19日正午から先行予約を開始する。
【画像】ニャンちゅうの春らしいキュートなグッズがたくさん！ラインナップ全部見せ
「ニャンちゅう」は、番組『ニャンちゅう！宇宙！放送チュー！』に登場する“地球ネコ”のキャラクター。子どもだけでなく、過去に番組を視聴していた世代にも親しまれており、幅広い層から支持を集めている。サンキューマートでは2023年4月にも同キャラクターのアイテムを展開し好評を得ており、今回の企画はその反響を受けたものとなる。
新作は、宇宙をテーマにした番組設定を反映し、青や黄色を基調としたポップな星柄デザインが特徴。ニャンちゅうの明るく元気なイメージを取り入れ、日常使いしやすいアイテムをそろえた。ラインナップは「洗濯ネット」や「前髪クリップ」など自宅で活躍する雑貨から、「キャップ」や「アームカバー」といった季節感のあるアパレルまで幅広い。
小物では、「カードホルダー」や「レザー調キーホルダー」など持ち歩きに便利なアイテムが登場。「アクリル前髪クリップ」は実写デザインを採用し、リアルな表現が楽しめる仕様となっている。また、「マイナンバーカード用クリアケース」は6枚セットで、実用性の高さも特徴だ。
アパレル関連では、「フェイスタオル」や「ソックス」に加え、紫外線対策として活躍する「アームカバー」も用意。ソックスはワンポイント刺しゅうのクルータイプとキャラクターデザインを楽しめるアンクルタイプの2種類を展開する。いずれも日常生活に取り入れやすい価格帯で提供される。
【画像】ニャンちゅうの春らしいキュートなグッズがたくさん！ラインナップ全部見せ
「ニャンちゅう」は、番組『ニャンちゅう！宇宙！放送チュー！』に登場する“地球ネコ”のキャラクター。子どもだけでなく、過去に番組を視聴していた世代にも親しまれており、幅広い層から支持を集めている。サンキューマートでは2023年4月にも同キャラクターのアイテムを展開し好評を得ており、今回の企画はその反響を受けたものとなる。
小物では、「カードホルダー」や「レザー調キーホルダー」など持ち歩きに便利なアイテムが登場。「アクリル前髪クリップ」は実写デザインを採用し、リアルな表現が楽しめる仕様となっている。また、「マイナンバーカード用クリアケース」は6枚セットで、実用性の高さも特徴だ。
アパレル関連では、「フェイスタオル」や「ソックス」に加え、紫外線対策として活躍する「アームカバー」も用意。ソックスはワンポイント刺しゅうのクルータイプとキャラクターデザインを楽しめるアンクルタイプの2種類を展開する。いずれも日常生活に取り入れやすい価格帯で提供される。