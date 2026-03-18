野球の国・地域別対抗戦「第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の決勝で米国を破り、喜ぶベネズエラの選手ら/Lynne Sladky/AP

（CNN）野球の国・地域別対抗戦「第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は17日、決勝戦が行われ、ベネズエラがスター選手をそろえた米国の反撃をしのぎ、初優勝を遂げた。国際野球の祭典となった大会は決勝にふさわしい熱戦で幕を閉じた。

ベネズエラの勝利は、政治的混乱や経済的不安、国際社会での孤立、さらに西半球のほかの国々への移民増加に揺れてきた同国にとって最高の瞬間のひとつとなった。試合会場となったマイアミではベネズエラ系の観客が大半を占め、試合を通じて耳をつんざくような大歓声が聞こえた。米国の強打者たちが本来の力を発揮し始めたように見えた場面でも、その熱気は衰えなかった。

ベネズエラは三回、ガルシアの犠牲フライで先制。五回にはアブレイユがソロ本塁打を放ち、2―0とした。

このリードは八回裏まで続いたが、米国はハーパーが2点本塁打を放ち、同点に追いついた。

だが、ベネズエラはすぐに主導権を取り戻した。九回は、米国のウィットロックが先頭のアラエスを四球で歩かせ、ベネズエラに好機が生まれた。ベネズエラは無死二塁とし、得点圏に走者を進めた。

スアレスが、ここで米国に痛打を浴びせた。左中間へ二塁打を放ち、3―2と勝ち越した。

九回裏には、ベネズエラのパレンシアが登板し、優勝を決めにいった。先頭打者のシュワバーを三振に打ち取る。続くヘンダーソンは内野フライで2アウト。米国が土俵際に追い込まれる中、試合をつなぐ望みはアンソニーに託された。

だが、パレンシアはアンソニーも三振に仕留めて優勝を決めた。

ベネズエラにとっては16日の準決勝でイタリアを破った翌日の決勝戦となった。一方、米国は1日多く休養を取っていた。その中で流れをつくったのは、先発のロドリゲスだった。ロドリゲスは4回1/3を投げ、4奪三振、被安打1と好投した。

その後はベネズエラの救援陣が次々と登板し、米国打線を封じ込めた。

ベネズエラ代表の勝利は、祖国が激しい混乱のただ中にある中での感情的な意味合いも大きい。何カ月にもわたって公の場で対立した末、トランプ米大統領は米軍に対し、ベネズエラの首都カラカスへの急襲を命じ、同国のマドゥロ大統領を拘束した。

マドゥロ氏はベネズエラからニューヨークへ移送され、麻薬取引容疑で訴追され、現在は収監されている。

マドゥロ氏の失脚によってベネズエラは政治的な混乱に陥った。ロドリゲス暫定大統領が国の運営を担っているが、米政府はトランプ氏の指示のもとで、なお強い影響力を行使しようとしている。

米国で暮らす多くのベネズエラ人にとって、マドゥロ氏の拘束と失脚は希望の時代の始まりを意味した。そしてWBCは、何カ月にも及ぶ混乱の後に自らのルーツを祝う機会となった。マイアミの決勝戦では、その感情がはっきり表れていた。先発メンバーの紹介では米国選手にブーイングが浴びせられ、米国は自国開催でありながら、事実上のアウェーゲームを戦うことになった。

スアレスは「だれもベネズエラを信じていなかったが、きょう優勝した。これはすべてのベネズエラ国民のための勝利だ」と語った。

米国代表は、2023年に続いて再び決勝で敗れ、失意のまま大会を終えることになった。