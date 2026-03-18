◆ＷＢＣ 決勝 米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ベネズエラが初優勝を果たした第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の全日程が終了し、大会の表彰選手が発表され、侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手が指名打者でベストナインに選出された。

今大会で侍ジャパンは史上初めて準々決勝で敗退。前回大会のベストナインは、日本からは大谷が投手とＤＨの２部門で受賞し、吉田が外野手部門で受賞していた。

今大会ベストナインは以下の通り。最多は準優勝の米国から４人で、以下はベネズエラ３人、イタリア、ドミニカ共和国（以上２）、日本１。

▽投手

スキーンズ（米国）

ウェブ（米国）

ノラ（イタリア）

▽捕手

ウェルズ（ドミニカ共和国）

▽一塁

アラエス（ベネズエラ）

▽二塁

チュラング（米国）

▽三塁

ガルシア（ベネズエラ）＝ＭＶＰ

▽遊撃

トーバー（ベネズエラ）

▽外野

アンソニー（米国）

タティス（ドミニカ共和国）

ノリ（イタリア）

▽ＤＨ

大谷翔平（日本）