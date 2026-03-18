【ＷＢＣ】ベストナイン発表 優勝のベネズエラから３人 最多輩出チームは…日本からは唯一、大谷翔平が選出【一覧】
◆ＷＢＣ 決勝 米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）
ベネズエラが初優勝を果たした第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の全日程が終了し、大会の表彰選手が発表され、侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手が指名打者でベストナインに選出された。
今大会で侍ジャパンは史上初めて準々決勝で敗退。前回大会のベストナインは、日本からは大谷が投手とＤＨの２部門で受賞し、吉田が外野手部門で受賞していた。
今大会ベストナインは以下の通り。最多は準優勝の米国から４人で、以下はベネズエラ３人、イタリア、ドミニカ共和国（以上２）、日本１。
▽投手
スキーンズ（米国）
ウェブ（米国）
ノラ（イタリア）
▽捕手
ウェルズ（ドミニカ共和国）
▽一塁
アラエス（ベネズエラ）
▽二塁
チュラング（米国）
▽三塁
ガルシア（ベネズエラ）＝ＭＶＰ
▽遊撃
トーバー（ベネズエラ）
▽外野
アンソニー（米国）
タティス（ドミニカ共和国）
ノリ（イタリア）
▽ＤＨ
大谷翔平（日本）