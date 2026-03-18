カーリング女子の世界選手権４日目（１７日＝日本時間１８日、カナダ・カルガリー）で、日本代表のロコ・ソラーレが接戦を落とした。

４勝１敗で迎えたスコットランド戦は、サードに小穴桃里を起用。吉田知那美はコーチ席から戦況を見守った。成長著しい若きチームと一進一退の攻防を繰り広げたが、３―３の最終第１０エンド（Ｅ）に１点を許して、３―４で敗れた。

スキップ・藤沢五月は１点のスチールを許した第５Ｅのショットを反省。「３点取れるところを１点スチールされてしまった。みんなが形をつくってくれた中で、私が２本ともミスってしまった」と悔しさをにじませつつ、小穴のパフォーマンスについては「桃里ちゃんもこの試合よく決めてくれていた。私のところが本当にもったいなかった試合だった」と振り返った。

４日目を終えて通算成績は４勝２敗。７日間で１２試合の予選を消化し、上位６チームがプレーオフにコマを進める。「勝敗よりも、自分たちのやりたい試合をできるかと、ここまで世界選手権という舞台に立たせてもらっている以上、見てくださっている方、応援してもらっている方に楽しんでいただきたい。ＬＳのカーリングっていいなって思っていただけるような試合をすることが一番」と藤沢。自分たちらしさを貫き通す覚悟はできている。