第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の開会式リハーサルが１８日、行われた。

第２日第３試合で花巻東（岩手）と対戦する智弁学園（奈良）の小坂将商監督（４８）が意気込みを語った。

抽選時から「花巻東だけは当たりたくなかった」と警戒していた小坂監督は「（花巻東には甲子園の）経験者がいますし、胸を借りるつもりで。３年前（夏の甲子園３回戦）に負けているので、必死に食らいついていきたい」とコメント。さらに「経験豊富なバッターが多い。赤間（史弥）君や古城（大翔）君、萬谷（堅心）くんと素晴らしいバッターが多いので、逃げずに頑張ってほしいなと思います」と、エース左腕・杉本真滉（３年）に期待した。

試合展開について指揮官は「ロースコアにもっていけば一番いい展開。二遊間の八木（颯人＝３年）と志村（叶大＝３年）が引っ張ってくれると、いい結果になると思う」と続けた。

捕手の角谷哲人主将（３年）は「（相手は）飛ばしてくるバッターがいるので、長打は想定している。それよりも、単打でつながれて（主軸）回るのを避けたい。攻めて詰まらせるつもりでリードしたい」と対策を練った。