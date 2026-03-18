動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」は１８日（現地時間１７日）、ＷＢＣ決勝「米国―ベネズエラ」（米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）を独占生配信した。

１７年大会以来２度目の優勝を狙う米国を３―２でベネズエラが破り初優勝を決めた。

「Ｎｅｔｆｌｉｘ ２０２６ワールドベースボールクラシックアンバサダー」俳優の渡辺謙と「ＮｅｔｆｌｉｘのＷＢＣスペシャルサポーター」で「嵐」の二宮和也がローンデポパークから生出演した。

大会を振り返り渡辺は「今回の決勝戦でベネスエラ・アメリカってなった時に非常に心揺れる人たちがたくさんいたと思うんです」とし「だけど、スポーツの世界だけは、そういうことを排除して。本当に魂と魂でちゃんと戦いあえる。そういうものをボクは見せてもらったような気がするし、すてきな決勝戦だったと思うしベネズエラの戦い方だったと思います」と振り返った。

さらに日本代表について二宮が「次の大会に出てもらいたいし、また決勝の地に連れていっていただきたいなと思うし」と明かすと、渡辺は「いっぱい…あの…何だろう…３年先に向けての課題というか問題というか…選手もコーチも…もしかしたらＮＰＢもいっぱいあるんだと思うんです」と指摘し「でもそれを超えてまたこの素晴らしい舞台に戻ってきましょうよ。僕たちも応援したいと思います」とエールを送っていた。