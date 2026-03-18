アジア株　韓国・台湾などハイテク中心にしっかり

アジア株市場はまちまち。香港ハンセン、中国上海総合などはマイナス圏。香港は今晩の米ＦＯＭＣの結果、利下げ見通しが後退すると、ドルペッグ制維持のため、米金融政策と連動が必要な状況から、香港も据え置き見通しが広がるため、警戒感が広がっている。中国本土株はエネルギー・不動産などが弱い。ICT関連は買いが出ており、ハイテク中心の深セン総合はプラス圏推移。

アジア株
東京時間13:21現在
香港ハンセン指数　　 25825.08（-43.46　-0.17%）
中国上海総合指数　 4033.62（-16.29　-0.40%）
台湾加権指数　　　　 34364.72（+528.15　+1.56%）
韓国総合株価指数　 5865.86（+225.38　+4.00%）
豪ＡＳＸ２００指数　　　 8654.10（+39.82　+0.46%）
インドＳＥＮＳＥＸ３０種　 76489.44（+418.60　+0.55%）
シンガポールST指数　 4986.01（+50.04　+1.01%）
クアラルンプール　総合指数　 1726.33（+15.34　+0.90%）
NZSX　浮動株50　トータルリターン　 13315.60（+133.37　+1.01%）

中国本土株はエネルギー関連の売りが目立つ。石油大手中国石油天然気、中国石油化工、石炭大手中国神華能源、情報関連はまちまちも半導体関連が強く、全体を支える。ソフトウェアの中科寒武紀科技が軟調。ファブレス半導体メーカーの兆易創新科技（ギガデバイスセミコンダクター）、SSDなどストレージ専門メーカーのBIWINStorageなどが強い。

香港ハンセンは自動車大手理想汽車、吉利汽車、EV車のBYD、不動産開発の龍湖などが軟調。

韓国総合は半導体のサムスン電子、SGハイニックスがともに５％を超える上昇。

豪ASXは建設資材のジェームズハーディー、不動産のグッドマン、レアアースのライナスレアアースなどが強い。