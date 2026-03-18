◇オープン戦 ドジャース―ロイヤルズ（2026年3月17日 サプライズ）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が17日（日本時間18日）、ロイヤルズとのオープン戦に先発登板。3回1死走者なしから突如制球を乱し、3連続四球を与えたところで一時降板する場面もあったが、5回先頭に二塁打を許したところで降板。3回1/3を4安打3失点5奪三振4四球だった。最速は99.5マイル（約160.1キロ）。練習試合（Bゲーム）を除くオープン戦3試合の防御率は13.50となった。

試合後、取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は佐々木の投球に言及。「全体的には球の質は良かったと思う。スプリットは本当に良かった。ただ、3回に少し崩れてしまった。ストレートでカウントを悪くして、スリーボールの場面が多くなって、四球も3つ出した。だから一度あそこで降ろしてリセットさせる必要があったし、球数も増やしたかった。それはできた」と長いイニングを投げさせるために特別ルールで一時降板させたと説明。その上で「だから、朗希はいいときは本当にいい。あとはストライクゾーンで効率よく投げることを求めている」と制球力の向上を求めた。

前回登板との比較について「進歩はあると思う。今回は5回まで投げられたし、球の質も良かった。それは継続している進歩だと思う。球数も増やせた」としつつ「ただ重要なのは、やはり効率性だ。イニングをしっかりまとめて、もっと早く修正できるようになる必要がある。今日は試合の中でいろいろ試していたと思うが、試合中はもっと早く対応しないといけない。そこは学んでいく部分だと思う」と要求した。