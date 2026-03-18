「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日正午現在で新日本電工<5563.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



新日本電工は３日続伸、一時２１円高の４６０円まで買われ、２月２７日につけた昨年来高値４７０円を視野に捉える場面があった。日本製鉄系の合金鉄最大手で、高炭素フェロマンガンでは国内シェア首位。また、水素吸蔵合金の製造でも高い技術力を発揮しニーズを捉えている。水素エネルギーは原子力と並びクリーンエネルギーとして注目されている。特に爆発的な電力需要を生んでいるＡＩデータセンター向けにオフグリッド電源として水素の存在にスポットライトが当たっており、同社はその関連有力株として株式市場でも頭角を現してきた。



出所：MINKABU PRESS